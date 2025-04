Moto encontrada na rodoviária Tavorense

Piloto fugiu ao perceber viatura

Integrantes do 2º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento pela rodoviária de Joaquim Távora, encontraram uma Dayang DY 150-58, cor preta, caída ao solo e ainda com o motor ligado. Próximo ao veículo havia dois capacetes, sugerindo possível fuga recente. A ação ocorreu após informações recebidas de que indivíduos estariam no local para possível recebimento de substâncias ilícitas.

De acordo com relatos de testemunhas, um homem, trajando camiseta azul e shorts branco, abandonou a motocicleta ao avistar a viatura entrando pela Avenida Paraná e fugiu a pé com uma sacola nas mãos, tomando direção desconhecida. Após consulta, foi constatado que a motocicleta, embora sem alerta de furto ou roubo, apresentava pendências administrativas, levando ao seu recolhimento para o pátio do 3º Pelotão da Polícia Militar.

Patrulhamentos foram realizados na tentativa de localizar o suspeito, porém sem sucesso até o momento. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso segue em investigação.