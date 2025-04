MOTOCICLETA IRREGULAR é apreendida em Ribeirão Claro

Operação da Polícia Militar

Durante patrulhamento nesta semana pela Avenida das Palmeiras em Ribeirão Claro, policiais militares identificaram uma motocicleta Honda 160, de cor vermelha, com escapamento não original e excessivamente ruidoso, em desacordo com as normas do Contran.

Ao abordar o veículo, constatou-se que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD), além de outras irregularidades. Como resultado, foram lavrados os Autos de Infração de Trânsito (AITs) pertinentes, e a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Ribeirão Claro/PR