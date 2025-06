Motociclista FICA ferido em acidente

Batida com caminhão ocorreu em Wenceslau Braz na noite de domingo (8)

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (8) no KM 250 da PR-092, no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo informações da equipe que atendeu a ocorrência, a colisão envolveu um caminhão trator Mercedes-Benz Actros, acoplado a um semi-reboque Randon, ambos com placas de Rio Negrinho (SC), e uma motocicleta Honda CG 125 Fan, emplacada em Ibaiti.

O condutor da moto sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.