Motociclista morre na PR-422 em Tomazina

Na madrugada desta quarta-feira Rodolfo Machado (foto), de 33 anos, morreu em um grave acidente de motocicleta na madrugada desta quarta-feira (18), na PR-422, em Tomazina, no trecho entre Wenceslau Braz. O rapaz era solteiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 4h30m e envolveu uma Honda XRE 190, com placas de Joaquim Távora. Segundo as informações apuradas no local, o motociclista sofreu uma queda na altura do km 51 da rodovia e não resistiu aos ferimentos.

Equipes da PRE, da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente são investigadas. Ele teria sido atropelado por um caminhão, cujo condutor teria fugido.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária e será sepultado no cemitério tomazinense nesta quinta-feira, dia 19.