Motoneta furtada em Quatiguá é achada em Joaquim Távora

Ladrão foi encarcerado

A Polícia Militar recuperou, no fim de semana, uma motoneta furtada na cidade de Quatiguá e prendeu o elemento do crime em Joaquim Távora. A ação ocorreu por volta das 6h30, durante buscas pela Honda Biz 125 branca levada no dia anterior.

O veículo foi localizado na Rua Tenente Ubirajara de Souza, no bairro São Sebastião. A motoneta estava estacionada em via pública, sem chave, sem placa de identificação e sem retrovisores. Familiares da vítima foram acionados e, com o uso de uma chave reserva, confirmaram que se tratava do veículo furtado. Imagens de câmeras de segurança também ajudaram a identificar o autor.

A Biz foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Durante as diligências, novas informações indicaram que o indíviduo tentava deixar a cidade. A Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Civil, conseguiu localizá-lo e realizar a prisão.