Mulher de 29 anos é PRESA na Vila Setti

Prisão por regressão de regime para o fechado

Em operação conduzida com destreza e rigor técnico, a Polícia Civil por meio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, deu cumprimento na quinta-feira a mandado de prisão expedido pela Vara Criminal local, em desfavor de uma mulher de 29 anos de idade. A ação ocorreu na Vila Setti, onde a equipe policial localizou a destinatária da ordem judicial em seu domicílio, situado na Rua Almirante Barroso, nº 212.

O mandado, de natureza regressiva, determinava a imediata transferência da custodiada do regime semiaberto para o regime fechado, em razão da prática reiterada de faltas graves durante o monitoramento eletrônico, conforme decisão homologatória do juízo competente. A apenada responde por diversos delitos previstos no Código Penal e em legislações especiais, entre eles o artigo 33 da Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/06), o artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/06), além de crimes como ameaça (art. 147), desobediência (art. 330), dano (art. 163), resistência (art. 329), desacato (art. 331) e descumprimento de medidas protetivas.

A operação contou com a atuação coordenada dos agentes de polícia judiciária Guilherme, Leomar, Scylla, Roberto e Rosana, que, após a abordagem, conduziram a custodiada ao Hospital de Jacarezinho para exame de integridade física e, posteriormente, à Cadeia Pública local, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

O delegado-adjunto da 12.ª SDP, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, responsável pela supervisão da diligência, destacou a relevância da ação: “O cumprimento desse mandado representa o compromisso institucional da Polícia Civil com a execução penal efetiva e a proteção da sociedade frente à reincidência criminal. A regressão de regime é uma resposta firme do Estado diante da violação reiterada das condições impostas ao cumprimento da pena.”

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a manutenção da ordem pública e conclama a população a contribuir com as investigações, reforçando a importância das denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelos canais 181, 197 ou pelo telefone (43) 3511-0600. O sigilo é absoluto, e a identidade do denunciante é preservada com rigor.