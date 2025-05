Nos 171 anos da P.C. governador destaca modernização no PR

Promovida na atual gestão

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta terça-feira (22), no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, das comemorações pelos 171 anos da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e destacou os avanços nas investigações criminais no Estado. Graças ao trabalho de delegados, agentes e de todo o corpo da PCPR, o Paraná é o estado que mais esclarece crimes de homicídio no Brasil, com uma taxa de elucidação de 81%.

O índice alcançado pelo Estado, destacou o governador, é fruto da modernização promovida na atual gestão, com a reestruturação da carreira, investimentos em equipamentos e viaturas e a maior contratação de policiais civis da história. “A Polícia Civil alcançou um grau e um nível de eficiência que a tornaram referência para o Brasil, solucionando mais de 80% dos crimes. Isso é mais que os Estados Unidos e que alguns países da Europa”, disse.

“É uma demonstração do trabalho eficiente de toda a equipe técnica, todo o time da instituição, e dos investimentos que estamos fazendo na Polícia Civil para qualificação e de contratação de profissionais, o que tem dado um grande resultado”, salientou. “Estamos muito orgulhosos com essas conquistas, que ajudam a derrubar os índices de criminalidade no Paraná. É um grande orgulho para nós celebrar os 171 anos dessa instituição, que foi criada por Dom Pedro II, com resultados tão expressivos. Parabéns a todos os profissionais”.

Além da eficiência na elucidação de crimes, as prisões também aumentaram no Estado. No primeiro semestre deste ano, as prisões feitas pela Polícia Civil cresceram 30,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram feitas 291 operações policiais nos primeiros seis meses do ano, uma evolução de 561% em seis anos.

Um dos marcos recentes da PCPR foi a transferência de 12 mil presos, que estavam custodiados em delegacias, para a Polícia Penal, liberando os policiais civis para outras funções, com foco nas operações e investigações. Em 2023, foi feita uma reestruturação na carreira para modernizar a instituição. Com esse processo, foram unificados os cargos de investigador e escrivão, criando a carreira de agente de polícia judiciária.

Pela primeira vez, o Paraná passou a ter delegados em todas as comarcas do Estado, graças a uma contratação histórica de policiais civis. Além disso, a frota da instituição foi renovada e modernizada, com a locação de 1,2 mil viaturas. “Houve uma evolução muito grande nos últimos anos, que se traduz em resultados”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira.

“A Polícia Civil do Paraná é uma das melhores, se não a melhor, na elucidação de crimes no País, principalmente de homicídios. Fruto desses investimentos e também de um trabalho integrado com as demais forças de segurança do Estado”, ressaltou Teixeira.

“Hoje podemos dizer que temos uma Polícia Civil que é referência nacional em diferentes aspectos, o que acontece através dos investimentos maciços e das reestruturações das forças de segurança no Estado”, salientou o delegado-geral da PCPR, Silvio Rockenbach.

INTEGRAÇÃO – Para celebrar seus 171 anos, a Polícia Civil do Paraná prestou uma homenagem às demais forças de segurança, demonstrando a importância do trabalho integrado junto à Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. O governador Ratinho Junior e o secretário Hudson Teixeira também foram homenageados.

“Neste dia importante, quisemos agradecer a essas pessoas que têm sido fundamentais, como o governador do Estado, o secretário de Segurança e também as forças de segurança estaduais e federais”, afirmou Rockenbach. “Nada teria sido possível se não fosse a cooperação, a integração e a parceria de todas essas pessoas e instituições, que contribuíram muito com os avanços e com as melhorias da Polícia Civil”.

HISTÓRIA – A Polícia Civil é tão antiga quanto o Estado do Paraná. O decreto que instituiu o cargo de Chefe de Polícia foi assinado pelo imperador Dom Pedro II em 28 de setembro de 1853, antes mesmo da emancipação que separou o território paranaense de São Paulo, em 19 de dezembro do mesmo ano. Naquela época, a instituição detinha várias funções além das atribuições policiais, como o controle de animais nas ruas e a aplicação de multas.

Hoje, a Polícia Civil é responsável por exercer as atividades investigativas e pelo registro de identificação civil, sendo essencial para a garantia da segurança pública em âmbito estadual. A instituição atua para atender ao interesse público, seguindo padrões éticos e tendo como um de seus deveres a promoção e defesa dos direitos humanos.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o procurador-geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti; a secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; o delegado-geral adjunto da PCPR, Riad Farhat; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o diretor-geral da Polícia Científica, Rodrigo Grochocki; a diretora-geral da Polícia Penal, Ananda Chalegre; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Fernando César Oliveira; e o superintende da Polícia Federal, Rivaldo Venâncio.