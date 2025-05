Operação Força Total em IBAITI (assistam)

Prisão e apreensão de drogas, dinheiro e celulares

A Polícia Militar realizou, no fim de semana, a Operação Força Total Brasil XV no município de Ibaiti, visando intensificar a segurança e a fiscalização na região. As ações ocorreram em diversos pontos estratégicos da cidade, incluindo rodovias, bairros e a área central.

Durante a operação, equipes da Polícia Militar efetuaram bloqueios de trânsito, patrulhamentos ostensivos e abordagens, resultando na fiscalização de veículos e indivíduos em situação suspeita.

No decorrer das atividades, uma motocicleta foi removida ao pátio da Companhia da PM devido a irregularidades de documentação e alteração de característica. Além disso, outros veículos foram notificados e liberados após a regularização dos débitos pendentes.

Em patrulhamento pela rodovia BR-153, policiais militares abordaram três indivíduos que demonstraram nervosismo ao perceber a viatura. Durante a busca, apreendidas porções de maconha, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Um dos abordados foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto um adolescente foi apreendido por envolvimento na prática criminosa.

Outro ponto de ação se deu no Terminal Rodoviário da cidade, onde dois indivíduos foram abordados e identificados com histórico criminal, porém sem ilícitos em posse. Foi oferecido auxílio da assistência social, mas ambos recusaram o suporte.

A operação, que contou com reforço de equipes especializadas, resultou na apreensão de drogas, dinheiro e celulares, além da prisão de suspeitos e diversas autuações de trânsito.