Operação prende um bandido em PINHAL

Com crack, maconha e materiais para tráfico No fim de semana uma operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil resultou na apreensão de drogas em Ribeirão do Pinhal. A ação fez parte da Operação Sinergia e aconteceu na Rua Lizimaco F. da Costa, na Vila Domingues, local já conhecido por denúncias de tráfico.

Durante a abordagem, um homem foi parado na rua e, ao ser questionado, admitiu que guardava entorpecentes em casa. Com a autorização dele, as equipes entraram no imóvel e encontraram uma pedra de crack e várias porções da droga já prontas para venda, somando 26 gramas, além de cerca de 10 gramas de maconha. Também tiveram objetos apreendidos, usados no preparo das drogas, uma faca, um celular e R$124 em dinheiro trocado.

O homem foi preso em flagrante, e todo o material foi recolhido pelas autoridades. A ação reforça o trabalho conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico e na proteção da população.