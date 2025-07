Palestra sobre Maria da Penha em Siqueira

Evento faz parte de ações contra a violência doméstica

Na tarde desta terça-feira (22), a cidade de Siqueira Campos recebeu a equipe da Patrulha Maria da Penha para uma palestra especial sobre o combate à violência contra a mulher. O evento foi realizado em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Secretaria de Assistência Social, como parte da programação da Caminhada do Meio-Dia. Cerca de 100 pessoas participaram da atividade.

A palestra faz parte do programa Mulher Segura, que tem como objetivo orientar a população e fortalecer a rede de apoio às mulheres vítimas de violência.

Durante a apresentação, a equipe falou sobre a nova Lei Estadual nº 21.926/2024, que aumenta as ações de combate ao feminicídio no Paraná. Também foram explicados os cinco tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Os participantes ainda aprenderam sobre o ciclo da violência, medidas protetivas e os serviços de apoio disponíveis no município.

A equipe reforçou os canais de denúncia mais importantes, como o 190 (Polícia Militar), 180 (Central de Atendimento à Mulher) e 181 (Disque-Denúncia Anônima), e destacou a importância de denunciar para proteger e ajudar as vítimas.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o juiz Dr. Matheus Ramos Moura, a primeira-dama Mariza Germano, a vereadora Dra. Adriane Lemes, a coordenadora da Mulher Lidinei Batista Alves de Souza e a secretária de Assistência Social Maiara Rosa.

A participação do público foi destaque e mostrou o interesse da comunidade em combater a violência doméstica. A iniciativa também reforça o trabalho da Polícia Militar do Paraná em ações de prevenção e informação.