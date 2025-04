No KM 58 da PR-439

Em torno de 14 horas deste domingo, dia seis, aconteceu acidente no KM 58 da PR-439, em Santo Antônio da Platina.

Conforme dados colhidos no local, trafegava o GM/Classic (placas de Santo Antônio da Platina) pela rodovia estadual PR-439, sentido crescente, quando no km 58 chocou-se contra uma árvore à margem esquerda da via base seu sentido de tráfego.

O motorista encaminhado ao PS de Santo Antonio da Platina.