PM acha moto furtada e prende um LADRÃO de JOAQUIM TÁVORA

Venda feita pela internet

Policiais militares receberam informações a respeito de uma motocicleta que havia sido furtada quinta-feira da semana passada em Joaquim Távora e que, segundo o sistema de monitoramento de Ribeirão Claro, teria passado pela cidade sentido Carlópolis.

Durante o patrulhamento, viram a motocicleta, que foi abordada logo em seguida.

Com o condutor nada ilícito localizado. Ele relatou que havia comprado o veículo em Joaquim Távora e realizado toda a negociação por uma rede social, com uma mulher, porém quem teria feito a entrega era um homem.

Ainda em continuidade, os policiais de Joaquim Távora conseguiram localizar a pessoa que vendeu o veículo na rodoviária da cidade. Durante a abordagem ele informou que ele mesmo havia vendido a moto e que utilizava de um perfil falso em uma rede social para comercializar itens ilegais e aplicar golpes.

O homem que conduzia a motocicleta no momento da abordagem, assim como o responsável pela venda do veículo produto de furto receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências, assim como a motocicleta foi recolhida para posterior restituição ao seu real proprietário.