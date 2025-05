PM apreende moto e DROGAS em IBAITI

Motorista e passageira responderão TC

Durante patrulhamento pelo município de Ibaiti, policiais militares perceberam uma motocicleta em situação irregular, o que motivou a abordagem.

Uma Honda Biz 125 KS, estava sem retrovisores de segurança e com licenciamento atrasado. Na consulta dos dados, verificou-se que o número do motor não correspondia ao veículo em questão, e sim a outra motocicleta já registrada como “baixada” no sistema.

Durante busca pessoal no passageiro, foram localizadas duas pedras de crack e uma porção de maconha. Diante dos fatos, ambos os indivíduos foram conduzidos à sede da 3ª Companhia, onde as medidas cabíveis foram tomadas.

O veículo foi apreendido e um dos abordados foi encaminhado para Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP). A Polícia Militar segue firme no compromisso de garantir a segurança da população, combatendo irregularidades e ilícitos em toda a região.