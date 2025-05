PM apreende moto irregular em Siqueira

Piloto dirigia perigosamente

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo na área central de Siqueira Campos, policiais militares do 2º Batalhão observaram uma motocicleta trafegando em alta velocidade pela Rua Minas Gerais. O condutor realizava manobras perigosas, elevando o pneu dianteiro e emitindo ruído excessivo audível a longa distância.

Diante do risco à segurança pública, a equipe realizou breve acompanhamento e conseguiu abordar o motociclista. Após busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado, e seus pertences foram devolvidos. Durante a entrevista, verificou-se que o condutor não possuía habilitação, e o veículo apresentava diversas infrações administrativas, incluindo escapamento ruidoso sem filtro, ausência de retrovisores e falta de condutor devidamente habilitado.

A motocicleta foi removida ao pátio e o condutor liberado no local. Ao todo, foram lavrados cinco autos de infração de trânsito, reforçando o compromisso do 2º Batalhão da Polícia Militar no combate às irregularidades e na promoção da segurança viária.