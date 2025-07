PM apreende MOTO por direção perigosa em ruas de Cambará

Adolescente flagrado em alta velocidade

Na noite de terça-feira (16), a Polícia Militar do 2º Batalhão apreendeu uma motocicleta e abordou um adolescente que pilotava em alta velocidade pelas ruas de Cambará, colocando em risco pedestres e motoristas.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram a moto circulando de forma perigosa, com escapamento irregular e desrespeitando as regras de trânsito. Foi iniciado um acompanhamento tático por várias quadras, até que o condutor foi abordado nas proximidades do centro da cidade.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais constataram que o motociclista era menor de idade e não possuía habilitação.

A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio. O menor foi encaminhado ao pelotão da PM para o registro das infrações e, em seguida, liberado sob responsabilidade de um familiar.

Foram aplicadas cinco autuações de trânsito, incluindo:

Conduzir sem habilitação;

Permitir que menor não habilitado dirija;

Escapamento irregular;

Desrespeito à sinalização;

Veículo com características alteradas.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança no trânsito e a prevenção de acidentes em Cambará e região.