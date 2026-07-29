PM apreende veículos no NORTE PIONEIRO

Manobras perigosas, embriaguez ao volante e irregularidades no trânsito

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) intensificou as fiscalizações e o patrulhamento ostensivo em cidades do Norte Pioneiro durante o último fim de semana, resultando na apreensão de motocicletas e automóveis, autuações por infrações de trânsito, retenção de condutores irregulares e apreensão de entorpecentes. As ações ocorreram em Ribeirão Claro, Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Pinhalão.

O principal foco das operações foi o combate às manobras perigosas conhecidas como “grau”, à poluição sonora provocada por escapamentos adulterados e à condução irresponsável de veículos, especialmente por pessoas sem habilitação ou sob influência de álcool.

Em Siqueira Campos, durante patrulhamento na área central, policiais flagraram um adolescente de 16 anos realizando a manobra de empinar a motocicleta em apenas uma roda. O veículo apresentava diversas irregularidades, incluindo ausência de silenciador, rabeta cortada e placa dobrada. A abordagem ocorreu no Bairro Arco Íris. Como o condutor não possuía habilitação, a motocicleta foi recolhida ao pátio do pelotão, as notificações foram lavradas e o Conselho Tutelar foi acionado.

Situação semelhante foi registrada em Santo Antônio da Platina. No Bairro Monte Carlo, equipes dispersaram um grupo de motociclistas que realizava malabarismos em via pública. Um dos condutores foi abordado conduzindo uma motocicleta com ruído excessivo, sendo autuado e tendo o veículo recolhido. Já na região central da cidade, outro motociclista, que conduzia uma Kawasaki Ninja, foi abordado após acelerar o veículo desengatado, prática popularmente conhecida como “cortar giro”, além de trafegar de forma perigosa. A motocicleta, que possuía escapamento irregular, também foi apreendida.

Em Jacarezinho, no Jardim Panorama, a PM realizou acompanhamento tático a quatro motociclistas que executavam manobras perigosas. Um dos condutores tentou fugir, percorrendo diversas ruas do Bairro Campo Belo II pela contramão, mas acabou interceptado. Ele foi autuado pelas infrações constatadas.

Já em Pinhalão, na Vila Oliveira, uma motocicleta com escapamento adulterado e emitindo ruído acima dos limites permitidos foi abordada e recolhida ao pátio da corporação.

Além das infrações de trânsito, as equipes também registraram ocorrências relacionadas à embriaguez ao volante e ao porte de drogas. Em Santo Antônio da Platina, no trevo do Jardim Colorado, policiais abordaram um Chevrolet Onix e constataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Durante a abordagem, um adolescente de 17 anos que estava no banco do passageiro desacatou os policiais com xingamentos.

Na revista pessoal, os agentes encontraram com o menor um cigarro parcialmente consumido e uma porção de maconha acondicionada em embalagem plástica. O motorista recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo submetido ao procedimento de constatação de embriaguez. Ele foi detido, o adolescente apreendido e o veículo removido ao pátio da Polícia Militar.

Outra ocorrência envolvendo menor de idade foi registrada em Ribeirão Claro. Durante patrulhamento pelo Bairro Bechara II, policiais abordaram uma Honda Biz que transitava e posteriormente foi estacionada de forma irregular. A condutora era uma adolescente de 16 anos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Como a motocicleta possuía pendências administrativas, ela foi recolhida ao Destacamento da PM. A jovem foi entregue aos responsáveis com acompanhamento do Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Militar, as operações reforçam o compromisso da corporação com a preservação da ordem pública e da segurança viária. A prática de manobras perigosas, o uso de escapamentos adulterados e a condução irregular de veículos representam riscos significativos para motoristas, passageiros e pedestres.

As ações desenvolvidas no fim de semana buscam não apenas coibir infrações, mas também garantir mais tranquilidade à população, retirando de circulação veículos irregulares e condutores que colocam em risco a segurança da comunidade.