POLÍCIA MILITAR faz prevenção à violência doméstica no Paraná

Houve nivelamento de Instrutores

No período de 5 a 7 de novembro, a Polícia Militar do Paraná promoveu o “Nivelamento de Instrutores de Prevenção à Violência Doméstica (NIPVD) 2024”, com o objetivo de aprimorar a capacitação dos policiais militares que atuam no enfrentamento à violência doméstica.

No 2º Batalhão de Jacarezinho á foi implementado a Patrulha Maria da Penha.

Os PMs da unidade estiveram presentes no evento, levando todo o conhecimento adquirido para ser aplicado nas diversas situações envolvendo Violência Doméstica e Familiar no Norte Pioneiro.

O evento, realizado no auditório do Batalhão de Polícia Escolar Comunitária (BPEC), em Curitiba, reuniu 73 policiais militares oriundos de Unidades da Capital e interior do estado, além de duas integrantes da Guarda Municipal de São José dos Pinhais.

O capitão Victor Rodrigo Amaral, Chefe da Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha, explicou que o foco da iniciativa é formar instrutores e multiplicadores, especialmente entre os integrantes das Patrulhas Maria da Penha.

“O objetivo principal é que eles possam disseminar a doutrina e os protocolos de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e atuar como referência, em seus respectivos batalhões, auxiliando os demais policiais em ocorrências desta natureza”, afirmou o capitão Victor.

Além disso, os discentes tiveram a oportunidade trocar experiências e compartilhar as boas práticas de atuação.

O NIPVD, portanto, demonstra o compromisso da PMPR com a segurança e o acolhimento de mulheres vítimas de violência, promovendo a atualização e o fortalecimento das práticas de enfrentamento e proteção em todo o estado.(Comunicação Social da PMPR).