PM encontra droga em carro de Jacaré

Abordagem contou com apoio do Canil
Uma ação da Polícia Milita resultou nas apreensões de maconha e de um veículo na noite desta segunda-feira (11), em Jacarezinho.
De acordo com a corporação, a equipe fazia patrulhamento pela Avenida João de Aguiar, por volta das 18h, quando percebeu um veículo Volkswagen Gol transitando pela Avenida Marciano de Barros com o motorista sem utilizar o cinto de segurança.
Ao notar a presença da viatura, o condutor apresentou comportamento suspeito e acelerou o automóvel. Diante da atitude, os policiais realizaram consulta da placa e constataram que o licenciamento do carro estava atrasado.
Na sequência, foi iniciado acompanhamento tático e, com apoio da equipe Canil, a abordagem aconteceu na Avenida Marciano de Barros, logo após a linha férrea.
Durante as buscas no interior do automóvel, os agentes encontraram uma porção de maconha no porta-luvas do veículo. A droga pesou aproximadamente 2,1 gramas.
O carro foi recolhido ao pátio do 2º Batalhão da Polícia Militar, enquanto o entorpecente foi apreendido. O motorista foi encaminhado para a lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) e liberado em seguida.