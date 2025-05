PM evita furto de COMBUSTÍVEIS

Três presos em flagrante em Ibaiti

A Polícia Militar de Ibaiti atendeu recente ocorrência de furto em flagrante.

Após denúncia anônima sobre indivíduos furtando combustível de carretas estacionadas na Rua Júlio Barbos Ribas, os policiais foram ao local e flagraram o crime contra duas carretas estacionadas na via.

Os envolvidos estavam com as mãos e vestes sujas de graxa, sendo encontrados no local vários galões, alguns contendo a mercadoria retirada das carretas, ferramentas, lacres rompidos, duas tampas de desengate.

Eles confirmaram estar furtando, sendo inclusive um deles o comprador da mercadoria. Os três presentes receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para Delegacia de Polícia local. A Polícia Militar apreendeu o veículo e aproximadamente 865 litros de combustível.