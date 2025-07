PM impede furto e desarma HOMEM

Suspeito tentou agredir moradores e foi contido após avançar contra policiais

Na noite de terça-feira (9), a Polícia Militar do Paraná impediu um furto e conteve um agressor armado com facão no município de Ibaiti. A equipe foi acionada por populares durante patrulhamento de rotina na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, onde um homem foi flagrado tentando arrombar um carro estacionado.

Segundo relatos, o indivíduo usou um objeto para quebrar o vidro da porta do motorista. Ao perceberem a ação, o proprietário do veículo e uma testemunha tentaram intervir, mas foram ameaçados com um facão. O homem fugiu e se escondeu nos fundos de uma residência próxima.

Com base nas informações recebidas, os policiais iniciaram as buscas e localizaram ele escondido entre uma parede e um muro. Durante a abordagem, o homem desobedeceu as ordens de parada e avançou contra os policiais com o facão em mãos. Diante da ameaça, os agentes reagiram com dois disparos de arma de fogo para conter a agressão.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal de Ibaiti, onde recebeu atendimento médico. Ele não corre risco de vida. O facão foi apreendido e o caso encaminhado para os procedimentos legais.

A ação rápida da Polícia Militar evitou um crime e garantiu a segurança dos moradores, reafirmando o trabalho preventivo e de proteção realizado pelo 2º Batalhão.