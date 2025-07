PM prende homem por furto em Abatiá

Ferramentas recuperadas após ação rápida da PM Na manhã desta segunda-feira (7), a Polícia Militar prendeu um homem por furto qualificado no município de Abatiá. A ação resultou também na recuperação de diversas ferramentas que haviam sido furtadas de um contêiner.

Durante patrulhamento, a equipe policial recebeu informações sobre o crime, registrado por câmeras de segurança. As imagens mostravam o autor utilizando uma alavanca metálica para arrombar a estrutura e subtrair os objetos do interior.

Com base nas características repassadas, os policiais localizaram o indivíduo nas proximidades do local. Ele confessou o furto e indicou onde havia escondido as ferramentas, que foram recuperadas pela equipe.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado, junto com os materiais, à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.