PM recupera moto furtada e detém dois em JACAREZINHO

Adolescente de 16 anos apreendido e comparsa preso

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e deteve dois — um deles, um adolescente de 16 anos — na noite desta quarta-feira (23), no bairro Silas Peixoto, em Jacarezinho.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram dois indivíduos em uma moto preta. Ao notar a presença da viatura, eles fugiram em alta velocidade, passando até pela calçada da rua Minas Gerais, onde havia crianças. A perseguição terminou quando os suspeitos caíram na esquina com a rua Bahia.

Um deles conseguiu fugir, mas o adolescente foi apreendido. Ele contou que a moto havia sido furtada em Bandeirantes e pertencia ao comparsa. A PM confirmou que o veículo foi roubado em 24 de junho.

Mais tarde, com apoio de equipes de Cambará, o segundo suspeito foi encontrado perto do Morro do Cruzeiro. Ele tentou fugir novamente, mas foi preso. Alegou ter comprado a moto por R$ 2 mil em Andirá.

Ambos foram levados ao pronto-socorro e, depois, à delegacia.

Resultado da ação:

01 moto recuperada

01 homem preso

01 adolescente apreendido