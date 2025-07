Polícia Civil EXPÕE e atende na FETEXAS

Com diversas ações

A Polícia Civil do Paraná atenderá as população de Jacarezinho e região através do programa PCPR na Comunidade nesta semana.

Os cidadãos poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), solicitar atestado de antecedentes criminais, registrar boletins de ocorrência, receber orientações e conhecer mais de perto o trabalho policial.

O PCPR na Comunidade também levará apresentações de perícia papiloscópica, exposições de materiais táticos utilizados pelos policiais e atividades lúdicas para crianças, além da distribuição de materiais educativos.

Em Jacarezinho, a programação acontecerá da quinta-feira (10) até o domingo (13), das 17h às 00h. As atividades aconteceram no Fetexas – Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira, localizado na rua PR-431, S/N. Neste evento, além das atividades padrão, também haverá a exposição de viaturas da PCPR.

PCPR NA COMUNIDADE – É um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.