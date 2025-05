Polícia Civil detém doente mental por estupro de menino

Homem de 35 anos será internado

Na manhã desta quinta-feira (dia 13), agentes da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina deram cumprimento a mandado de internação em desfavor de um homem de 35 anos (foto) que estava em sua residência no centro da cidade e foi declarado inimputável em processo que apurava caso de estupro de vulnerável.

Inimputável é quem não compreende a ilicitude de sua conduta, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Os menores de 18 anos também são penalmente protegidos pelo mesmo motivo.

O caso foi apurado pela Polícia Civil e verificado que no ano de 2019, o inimputável atraía a vítima, um garoto, para o Morro do Bim para supostamente soltar pipa e, no entanto, exibia vídeos pornográficos e abusava sexualmente de uma criança de 11 anos, sendo que estas situações se repetiram por mais duas vezes. Ao fim da investigação o suspeito foi indiciado pelo delegado pelo crime de estupro de vulnerável.

O Ministério Público ofereceu denúncia e o réu passou por perícia, sendo constatada sua inimputabilidade e aplicada pelo juízo da Vara Criminal medida de segurança (internação) pelo período mínimo de 02 anos.

O internado foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá onde será transferido para Hospital para tratamento ambulatorial.