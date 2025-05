Polícia Civil prende alagoana bandoleira

Morava em Cambará e trabalhava em Santo Antônio Na manhã desta quarta-feira, dia 28, a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, composta pelos delegados e agentes, deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Maceió/Alagoas, em desfavor de uma mulher de 41 anos.

O mandado foi expedido em razão dela estar envolvida como integrante de quadrilha (artigo 2º da Lei nº 12.850/2013), sendo solicitado apoio da POLINTER (Policia Interestadual) para cumprimento da prisão.

A natureza jurídica do artigo é a de crime de organização criminosa, que pune quem promove, constitui, financia ou integra um bando. A lei estabelece que é um grupo estruturado de quatro ou mais pessoas, com o objetivo de praticar infrações penais graves, de forma ordenada e com divisão de tarefas.

Era moradora de Cambará, mas foi encontrada em seu local de trabalho em Santo Antônio da Platina, onde foi presa e encaminhada à Cadeia Pública Feminina platinense.