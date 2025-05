Polícia CIVIL prende autor de ameaça à mãe em Jacarezinho

Queria dinheiro para uso de drogas

A Polícia Civil , por intermédio de uma célebre ação conjunta entre agentes da 12ª Subdivisão Policial e da Delegacia da Mulher de Jacarezinho, efetuou, no fim de semana, a prisão em flagrante de um homem de 26 anos, acusado de proferir ameaças gravíssimas contra sua própria mãe, exigindo dinheiro para consumo de entorpecentes sob coação violenta. O episódio ocorreu no bairro Nossa Senhora das Graças e culminou na imediata intervenção das forças policiais, garantindo a proteção da vítima e de seus três netos menores, todos expostos à constante intimidação dentro do ambiente doméstico.

De acordo com o relato da vítima, por volta das 6h, o filho, em visível estado de agressividade, exigiu quantia em dinheiro, ameaçando atear fogo à residência familiar. A vítima, temendo por sua vida e pela segurança das crianças, abandonou às pressas o imóvel, dirigindo-se à Delegacia da Mulher para formalizar a denúncia. Os agentes de polícia judiciária, Scylla, Guilherme e Roberto, prontamente mobilizaram-se, logrando êxito na captura do agressor poucas horas após o registro da ocorrência.

A delegada da Mulher, Dra. Carolinne dos Santos Fernandes, ressaltou a gravidade da situação e o papel fundamental do trabalho integrado da Polícia Civil: “Casos de violência doméstica, especialmente quando perpetuados contra mulheres em condição de vulnerabilidade, demandam resposta imediata do Estado. A prisão em flagrante foi essencial para resguardar a integridade da vítima e interromper um ciclo de agressões que se arrastava há anos.”

O delegado-adjunto da 12ª SDP, Dr. Tristão Antônio Borborema de Carvalho, também destacou a eficácia da ação: “O engajamento dos agentes e a sinergia entre as unidades demonstram o compromisso da Polícia Civil com a segurança das famílias. A pronta atuação não apenas garantiu a responsabilização do agressor, como reafirma a confiança que a população deve depositar nas instituições de proteção.”

A prisão, ocorrida ainda na mesma data da denúncia, reafirma o compromisso da Polícia Civil em dar resposta contundente aos crimes de violência doméstica e familiar. O mandado de prisão não foi necessário diante da evidência do flagrante delito, concretizado a partir das ameaças verbais e da situação de risco iminente.

A Polícia Civil do Paraná reforça o apelo à sociedade para que denuncie casos de violência doméstica e familiar por meio dos canais 181, 197 ou pelo telefone (43) 3511-0600. O sigilo da identidade do denunciante é absolutamente garantido. A denúncia salva vidas.