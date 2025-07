Polícia Civil PRENDE casal jacarezinhense

Durante Operação Leão de Neméia

A Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na tarde desta quarta-feira (9) dois mandados de prisão preventiva contra um homem de 33 anos e uma mulher de 28 anos, investigados por roubo agravado. A ação faz parte da Operação Leão de Nemeia, voltada ao combate da criminalidade patrimonial no município.

As investigações tiveram início após a denúncia de um comerciante local, que teve um rádio automotivo furtado de seu veículo, estacionado na região central da cidade. O crime ocorreu em 30 de junho, e, com base em imagens de câmeras de segurança e no relato da vítima, foi possível identificar o casal suspeito, que teria agido com violência.

Com base nas provas, a Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho deferiu os mandados de prisão cautelar solicitados pela autoridade policial. A operação foi realizada por volta das 14h45, na residência dos investigados, localizada na Rua Vereador Fausto Neves, no bairro Parque Bela Vista. A abordagem ocorreu de forma técnica e sem resistência. Antes de serem levados à prisão, os suspeitos passaram por exames de corpo de delito no Pronto-Socorro Municipal.

Os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecem à disposição da Justiça. Os mandados foram fundamentados nos artigos 312 e 313 (incisos I e II) do Código de Processo Penal, considerando a gravidade do crime, a periculosidade dos investigados e a necessidade de garantir a ordem pública e a regular instrução criminal.

“Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com a preservação da ordem pública e reforça que crimes contra o patrimônio, mesmo os de menor valor, não passarão impunes. O êxito da operação é resultado da celeridade nas investigações, da atuação técnica da equipe e do respaldo do Poder Judiciário”, destacou o Delegado Adjunto da 12ª SDP, Dr. Tristão Antônio Borborema de Carvalho.

Leão de Nemeia (em grego moderno: Λέων της Νεμέας, transl. Léōn tēs Neméas; em latim: Leo Nemaeus), na mitologia grega, era uma criatura que habitava a planície de Nemeia, na Argólida, aterrorizando toda aquela região.

Segundo os gregos, a constelação do Leão representa o leão do Vale de Neméia. Esse animal morava no lado escondido da Lua. Ele pulou para a Terra e foi para o Vale de Neméia.

Lá, começou a assustar as pessoas e depois a matá-las.