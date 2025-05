EM JACAREZINHO A Civil prende homicida

Bandido tem 28 anos

Em uma ação precisa e articulada, agentes da Polícia Civil do Paraná, lotados na 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriram, na manhã desta quinta-feira (22), mandado de prisão expedido pela Vara Criminal local contra um homem de 28 anos, já investigado por homicídio qualificado. A diligência se concretizou na Vila São Pedro, mais especificamente na Rua Amazonas, n.º 93, onde o suspeito foi localizado e capturado.

O mandado de prisão n.º foi expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Jacarezinho, que fundamentou a regressão cautelar de regime em razão de o apenado ter descumprido reiteradamente as condições impostas em sua execução penal, demonstrando conduta incompatível com o benefício anteriormente concedido. A decisão judicial indica que o investigado agiu com irresponsabilidade e reincidência, além de apresentar periculosidade concreta, justificando sua recondução ao regime fechado. A ordem judicial impôs o cumprimento da pena no regime prisional fechado, com base no artigo 129, parágrafo 3.º, da Lei de Execuções Penais, tendo como pena imposta 4 anos e 8 meses de reclusão.

Após a prisão, que se deu sem resistência, o indivíduo foi encaminhado ao hospital local para a realização do exame de corpo de delito, conforme preceito legal, e posteriormente transferido à Cadeia Pública de Jacarezinho, sob custódia do DEPPEN (Polícia Penal). Segundo o delegado-adjunto Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, que coordenou a operação, “a captura do foragido representa não apenas o cumprimento de uma ordem judicial, mas a reafirmação do compromisso da Polícia Civil com a proteção da sociedade. Crimes dolosos contra a vida serão sempre enfrentados com rigor e resposta proporcional por parte do Estado.”

Ainda segundo informações apuradas pela investigação, o indivíduo já possuía histórico criminal desde a adolescência, tendo sido apreendido anteriormente por práticas de furto, o que reforça seu perfil reincidente e contribuiu para a decisão de regressão cautelar ao regime mais gravoso.

A Polícia Civil do Paraná reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o êxito das ações policiais. Qualquer cidadão pode colaborar com informações seguras, preservando sua identidade, por meio dos canais 181, 197 ou pelo telefone da 12.ª Subdivisão Policial: (43) 3511-0600.