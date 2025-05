Apreendido menor em Siqueira Campos

Pilotava motocicleta irregular

Em patrulhamento pela Avenida Marginal, em Siqueira Campos, a policial militar identificou uma Honda CG 125, de cor preta, trafegando sem retrovisores. Durante a abordagem no pátio de um posto de combustível, constatou-se que a placA apresentava irregularidades, além de estar com as numerações do chassi e do motor raspadas.

O adolescente de 17 anos, acatou prontamente a ordem de abordagem, sendo necessário o acionamento do Conselho Tutelar para seu acompanhamento. Com a presença da equipe do conselho, foi realizado contato com a mãe do adolescente, que acompanhou todo o procedimento.

Diante das irregularidades verificadas, a moto foi apreendida e conduzida à Delegacia de Polícia, juntamente com o menor, para os procedimentos legais cabíveis. A atuação da Polícia Militar do 2º Batalhão demonstra o compromisso no combate à criminalidade e na segurança da população, garantindo a fiscalização de veículos e a responsabilização de envolvidos em irregularidades.