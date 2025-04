Polícia apreende moto em Ibaiti

Com sinais identificadores adulterados

Na tarde do dia 26, sábado, durante patrulhamento no distrito do Campinho, em Ibaiti, uma equipe da Polícia Militar localizou uma motocicleta Honda CG, estacionada em via pública. Durante a verificação, constatou-se que o veículo possuía sinais identificadores adulterados, incluindo placa irregular e chassi totalmente suprimido, além de numeração de motor parcialmente suprimida.

Durante o trâmite da ocorrência, nenhuma pessoa compareceu ao local para se identificar como proprietária do veículo. Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 3ª Companhia da Polícia Militar. A Polícia Civil foi comunicada e o veículo será entregue para as devidas investigações.

A Polícia Militar do Paraná segue atuando na fiscalização de veículos e na prevenção de crimes contra o patrimônio, garantindo segurança e ordem à população.