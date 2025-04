Em JACAREZINHO apreendido SKUNK

Um casal foi detido

Na noite de sábado, policiais militares do 2º Batalhão, em patrulhamento pela Rua Santa Catarina, Vila Scyllas, município de Jacarezinho, realizaram uma ação que resultou na apreensão de drogas, veículos irregulares e objetos relacionados ao tráfico.

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), ao perceber indivíduos em atitude suspeita em frente a uma casa, observou que fugiram ao notar as viaturas abandonando motos e uma caixa de entregador. Após busca autorizada no local, com apoio das equipes de Operações com Cães e ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel), encontradas 144 gramas de maconha tipo “Skunk”, diversos pinos Eppendorf, 200 saquinhos plásticos, lâminas para corte e uma maquininha de cartão.

Além disso, constatado que uma das motocicletas estava com números de chassi e motor suprimidos. Os envolvidos, um homem (maior) e uma mulher (menor) foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.

Skunk é um nome genérico de quase cem variedades de maconhas mais fortes, que apresentam níveis mais elevados de THC (tetrahidrocanabinol), um dos principais compostos psicoativos da maconha.

É cultivado em ambiente controlado, com iluminação intensa e nutrientes adequados, podendo ser utilizado o sistema hidropônico. Essa técnica de cultivo de plantas dispensa o uso do solo, utilizando em vez disso uma solução aquosa com nutrientes essenciais para o crescimento. Possibilita que as raízes das plantas sejam expostas à solução nutritiva, seja diretamente ou apoiadas em um substrato inerte (que não dá sinal de vida).

Contém uma proporção bem mais alta de THC – até 15% – e produz uma onda muito mais poderosa, tornando-a mais atraente para usuários. E como dificilmente contém alguma quantidade do CBD, o que em tese atenuaria seus efeitos prejudiciais, seus riscos são também maiores.

Em inglês, skunk é gambá.