Polícia Militar FAZ apreensão de moto

Piloto assumiu ter fugido por irregularidades

Policiais militares do 2º Batalhão realizaram a abordagem de um condutor que tentou fugir da equipe, resultando na apreensão de uma motocicleta sem os equipamentos obrigatórios e no encaminhamento do envolvido ao hospital.

A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelo município de Ibaiti, quando a equipe avistou uma Honda CG 150 Titan KS sem retrovisores. Ao tentar realizar a abordagem, o rapaz acelerou e fugiu em alta velocidade, realizando ultrapassagens perigosas e trafegando na contramão em trechos sinalizados com linha contínua amarela.

Durante o acompanhamento tático, o motorista tentou se desvencilhar da viatura ao acessar a Rua Maria Rosa Heidgger, onde, ao forçar uma ultrapassagem, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um poste de energia, vindo a cair no chão. A equipe policial prontamente prestou socorro ao envolvido, conduzindo-o ao hospital para atendimento médico devido às escoriações sofridas.

O indivíduo afirmou que fugiu por medo de perder a motocicleta, pois não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo encontrava-se irregular. Diante dos fatos, foram lavrados Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado de Infração Penal pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e notificações referentes às infrações de trânsito. A motocicleta foi recolhida ao pátio da 3ª Companhia da Polícia Militar de Ibaiti.