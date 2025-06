Polícia Militar recupera carro roubado EM JACAREZINHO

Alarme denuncia carro que teria sido roubado em Ourinhos

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de alarme num veículo na Rua Vereador Fausto, no bairro Parque Bela Vista, em Jacarezinho.

A solicitação informava as características do automóvel e sua identificação, sendo um Honda Civic de cor preta, que constava como roubo ocorrido na cidade de Ourinhos durante a madrugada. Com posse dessas informações, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, onde localizou o veículo estacionado.

Diante dos fatos, a Polícia Militar entrou em contato com a corporação de Ourinhos para obter o boletim de ocorrência registrado naquela localidade (HB4227/2025). O veículo foi guinchado e encaminhado ao pátio da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.