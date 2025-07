Polícia Militar prende homem em Santana do Itararé com droga

Ação conjunta apreende dinheiro e materiais usados no comércio ilegal Uma ação conjunta da Polícia Civil de Wenceslau Braz e da Polícia Militar de Santana do Itararé resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas. A operação aconteceu após denúncias de que uma casa na Rua Padre José Carlos, nº 463, no centro da cidade, estaria sendo usada para vender entorpecentes.

As equipes fizeram um trabalho de observação durante alguns dias e notaram movimentações suspeitas no local. Pessoas chegavam, recebiam algo no portão e saíam rapidamente, muitas vezes de moto, comportamento típico do tráfico.

Durante a vigilância, uma mulher foi abordada depois de sair da casa monitorada. Com ela, os policiais encontraram cerca de 1 grama de cocaína. Ela contou que havia pago R$ 100 pela droga e que era usuária.

Em outra abordagem, um carro com três pessoas foi parado. Um dos ocupantes, que era o morador da casa investigada, estava com os demais no momento. Com outro passageiro, os policiais encontraram cerca de 0,7 grama de cocaína. Mesmo alegando ter comprado a droga em outra cidade, a ligação com o morador levantou mais suspeitas.

A esposa do suspeito autorizou a entrada dos policiais na residência. Lá dentro, foram encontrados cerca de 50 gramas de maconha, uma balança de precisão, embalagens usadas para drogas, frascos plásticos, R$ 240 em dinheiro trocado, um celular e mais de R$ 2 mil em espécie.

Diante das provas, o morador assumiu ser o dono da droga e foi preso em flagrante. Ele foi levado ao hospital para exame de corpo de delito e, depois, encaminhado à delegacia.

A operação mostra a importância do trabalho conjunto das polícias e da colaboração da população, que tem ajudado com denúncias no combate ao tráfico de drogas na região.