PRE intensifica AÇÃO no Feriadão neste FDS

Nas rodovias estaduais

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado do “Dia do Trabalhador”. A partir das 12h desta quarta-feira (30), haverá reforço policial com foco na fiscalização de veículos e seus condutores, seguindo até as 8h da próxima segunda-feira (05).

O objetivo é manter a segurança viária e garantir a fluidez no trânsito das rodovias estaduais durante o período. A intensificação contará com operações utilizando radares portáteis para coibir o excesso de velocidade, além da realização de testes etilométricos durante as abordagens, visando combater a embriaguez ao volante. Além disso, intensificará também, a fiscalização em relação a ultrapassagens em local proibido e uso dos dispositivos de retenção veicular (DRV): cinto de segurança, assento elevado, “cadeirinha” e bebê-conforto. Tais atividades de fiscalização estão alinhadas ao PNATRANS (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), que o Paraná é adepto.

As equipes especializadas, como o Canil e a ROTAM, também serão empregadas estrategicamente em apoio às atividades de fiscalização e combate a criminalidade em rodovias.

O BPRv reforça a orientação para que os usuários respeitem os limites de velocidade, dirijam com atenção redobrada e verifiquem as condições de seus veículos, bem como a regularidade da documentação obrigatória.