Preso por estupro e roubo a idosos em SAP: assista vídeo

Vítimas reconheceram bandido; parte do dinheiro recuperada

Compareceu na Delegacia de Santo Antônio da Platina um casal de idosos, um homem de 72 anos e uma mulher de 62 anos, relatando que na segunda-feira (dia nove), um homem moreno e magro teria invadido a casa numa chácara da área rural no povoado da Platina, em Santo Antônio da Platina, e em posse de arma de fogo deu voz de assalto e rendeu as vítimas.

Ainda de acordo com as vítimas, o criminoso teria arrancado o fio da internet e amarrado as vítimas pelas mãos e pés, deixando a vítima homem no sofá e levando a vítima mulher para o quarto onde continuou as ameaças com a arma de fogo, subtraindo R$ 900,00 em dinheiro e em seguida jogou a mulher ao chão e mediante ameaça passou a estuprá-la por cerca de uma hora ou mais e por fim, deixando o local a pé e fazendo novas ameaças de morte.

De posse destas informações, policiais civis e militares passaram diligenciar e verificaram que bem próximo ao local do crime existia outra chácara e com informes de que ali estaria escondido um foragido, sendo obtida sua qualificação e constatando-se que era um homem de 38 anos foragido do estado de São Paulo e de “saidinha” cumprindo pena por homicídio.

A polícia fez buscas para encontrar o suspeito, mas não conseguiu. Mesmo assim, continuou as investigações e encontrou munições na casa dele.

Na manhã desta quarta-feira (dia 11), nova operação policial conjunta foi realizada e localizado o suspeito escondido em uma construção abandonada. Em busca pessoal, apreendidos R$ 550,00, que seria parte do subtraído.

Interrogado, negou os fatos, porém também se negou a fornecer material genético para perícia para confronto com o material genético colhido da vítima.

As vítimas reconheceram sem sombra de dúvida o suspeito por fotografia e o dinheiro apreendido, pois havia sido sacado no banco em cédulas de valor alto.

O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará em razão do mandado de prisão em aberto. O caso segue sob investigação, aguardando retorno de perícias e outras diligências.