Preso LATROCIDA na ZONA RURAL de SAP

Corpo encontrado às margens do Rio das Cinzas

Na tarde desta terça-feira (24), uma operação conjunta das polícias Civil e Militar — com apoio da Agência de Inteligência e da equipe ROTAM — resultou na prisão de um homem de 36 anos, condenado a 27 anos e 6 meses de prisão pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

O mandado de prisão foi cumprido após uma semana de diligências. O condenado foi localizado em uma residência na zona rural de Santo Antônio da Platina. Ao perceber a aproximação das equipes, tentou fugir, mas foi dominado em seguida.

O crime ocorreu em 2022, quando o corpo de uma mulher, com os pés amarrados e já em avançado estado de decomposição, foi encontrado às margens do Rio das Cinzas, no mesmo município. A vítima foi identificada como uma idosa de 75 anos, desaparecida na cidade de Bandeirantes.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil de Santo Antônio da Platina com apoio da equipe de Bandeirantes, revelou que o homem usou o cartão da vítima para realizar saques e compras em valores elevados em Jacarezinho, dias após o desaparecimento. Embora tenha negado conhecer a vítima, testemunhas confirmaram que ele trabalhava como taxista e realizava corridas frequentes para ela.

A condenação foi proferida pela Vara Criminal de Santo Antônio da Platina e mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná após recurso da defesa.

O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena.