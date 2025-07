Em JACAREZINHO é preso por descumprir MEDIDA PROTETIVA

Operação Leão de Nemeia contra violência doméstica

Na manhã desta quarta-feira (9), a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 40 anos no bairro Vila Scylla, em Jacarezinho, durante uma operação conjunta da Delegacia da Mulher e da 12ª Subdivisão Policial (SDP). A ação foi motivada por um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca, em decorrência do descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme o artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).