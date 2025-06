Preso suplente que mandou assassinar vereador eleito em SALTO DO ITARARÉ

Está encarcerado junto com o filho comparsa em Curitiba

Exclusivo: Odair José Carvalho da Silva (fotos) era servidor público e trabalhava como motorista da secretaria municipal de saúde de Salto do Itararé, município de 5 200 habitantes do Norte Pioneiro. Conhecido como Nenê da Ambulância (filiado ao partido União Brasil), tem 49 anos, já era vereador(não conseguiu se reeleger) e primeiro suplente, sendo que tomaria posse em 2025 no lugar do correligionário João Garré (foto mais abaixo, de camisa de listras azuis), que venceu, mas faleceu assassinado na madrugada do último dia nove, na vizinha cidade (29 KM) de Santana do Itararé.

Só que não. Nada de assumir, além de um crime terrível.

Nenê e o filho, Douglas (foto abaixo, de chapéu), de 31 anos, foram presos na noite desta segunda-feira, dia 18, pela equipe do GDE ( Grupo de Diligências Operacionais) da 12a subdivisão de Jacarezinho, comandado pelos delegados Amir Roberto Salmen (chefe) e Pedro Artur Caprio. Deve ser ressaltado também o trabalho extenuante do delegado de Wenceslau Braz, Huarlei Augusto de Oliveira Chaves, que presidiu o inquérito e representou pela prisão preventiva.

O encarceramento foi num hotel, em São José dos Pinhais.

As acusações são de formação de quadrilha e homicídio. Contrataram e pagaram dois bandidos para executar a vítima. Também colaboraram na “logística” e na fuga.

Os dois marginais que mataram o politico, a mando de pai e filho, em Santana do Itararé, perderam as vidas na tarde do sábado, dia nove, após viajarem em fuga para Curitiba e se envolverem em um confronto armado com policiais militares. A Polícia Civil brazense fez diligências e identificou o veículo com a dupla, que fugiu da vizinha cidade de Santana do Itararé, onde a vítima estava na casa dos pais.

A equipe das Rondas Ostensivas de Natureza Especial(RONE) de Curitiba localizou o carro na rua Waldomiro Daldigan, no bairro Uberaba. Eles fizeram disparos contra os agentes de segurança e no confronto, foram a óbito no local.

O corpo do vereador eleito(pela União Brasil com 133 votos) foi velado na câmara de vereadores de Salto do Itararé e sepultado no cemitério da mesma cidade num domingo, dia dez. Ele apoiou o prefeito eleito Claudeci (Republicanos).

Nascido em Itaberá, município de 17.500 habitantes do interior paulista, João Domiciano Neto, 67 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado, dia nove, em Santana do Itararé, cidade a 20 quilômetros de Salto do Itararé, onde foi eleito vereador(União).

A residência do crime no Norte Pioneiro é dos pais do vereador eleito, que costumava dormir com os dois idosos.

Nenê tem um irmão Luiz Carlos da Silva, o Mineirinho, também é vereador nesta mesma legislatura e foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por Claudeci (Republicamos) e tomarão posse no dia primeiro de janeiro de 2025. O pai dos dois irmãos foi vereador quatro vezes.

Como os celulares dos dois marginais envolvidos foram apreendidos pela polícia, é crível supor que esse fato ajudou nas primeiras suspeitas.

Odair é (ou era) casado, possui outros três filhos, além de Douglas, e dois netos. Esteve no dia seguinte da execução, um domingo, dia dez, num retiro religioso da igreja católica conduzido pelo padre Joã0, em Siqueira Campos. Por isso, o Npdiario não conseguiu falar com ele.

Porém, na manhã da segunda-feira, dia 11, atendeu o telefone, mas optou por não comentar nada. Ele se omitiu e nem manifestou pesar.

O delegado de Wenceslau Braz informou para a reportagem que vai falar com a Imprensa nesta terça-feira, dia 19.

