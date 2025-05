Romanelli reafirma compromisso com VALORIZAÇÃO da Polícia Penal do PR

Foco na carreira da corporação

O deputado Luiz Claudio Romanelli (fotos) participou da sessão da Assembleia Legislativa em homenagem à Polícia Penal do Paraná. Ele acompanha o processo de consolidação da carreira há muitos anos e reforçou o compromisso com a valorização da categoria. “Todos que conhecem a minha história sabem que sempre estive ao lado da Polícia Penal. Realizamos dezenas de ações conjuntas, ao longo de diversos governos, desde quando a luta da categoria era encampada por uma pequena associação de agentes penitenciários”, lembrou.

O presidente da Comissão de Orçamento salientou o processo de reconhecimento da carreira como uma atividade típica de Estado, com a aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) em 2021. “Foram anos de luta e sabemos que ainda é necessário avançar para fortalecer a carreira. Mas a regulamentação da carreira de policial penal foi um reconhecimento e um ato de valorização do trabalho de mulheres e homens que atuam no sistema prisional”, completou.

Segundo Romanelli, o trabalho para aprovar a PEC é um exemplo do respeito que dedica ao policial penal. “É uma atividade que merece respeito. A Polícia Penal precisa ser reconhecida e valorizada como uma barreira importante contra a criminalidade. Todos sabemos muito bem com quem estes profissionais lidam todos os dias”, considerou Romanelli, ao destacar o trabalho do Sindicato dos Policiais Penais do Paraná (Sindarspen). “É um dos mais atuantes sindicatos de representação de servidores públicos do nosso estado”.

Reivindicações – O encontro na Assembleia Legislativa debateu o sistema prisional do Paraná e a carreira do policial penal. A iniciativa contou com a presença de autoridades, representantes da categoria e especialistas em questões penitenciárias.

Durante o encontro, o Conselho da Polícia Penal entregou aos parlamentares um documento com as principais reivindicações da classe. A sessão foi uma iniciativa da deputada Flávia Francischini (UB) e do deputado Tito Barichello (UB).