Roubada quitanda em pleno centro (assista)

A Cheiro Verde Frutas e Verduras, quitanda na rua Marechal Deodoro,, centro de Santo Antônio da Platina, foi roubada na noite desta quinta-feira, dia 20, por dois elementos.

O casal, proprietário, e um cliente, não reagiram.

Houve tiroteio,, porém ninguém, foi alvejado.

A Polícia Militar apreendeu rapidamente um adolescente, que invadiu o estabelecimento comercial com um simulacro.

O comparsa conseguiu fugir a pé, deixando uma motocicleta, apreendida.

Os policiais militares foram ao encalço dos marginais e na quadra seguinte, cruzamento da Rua Benedito Lúcio Machado com a Av. Oliveira Motta, os marginais caíram com a moto.

Neste momento, um deles, ao se levantar, sacou uma arma e efetuou um disparo de arma de fogo contra equipe, que revidou com tiros, entretanto, o marginal conseguiu se evadir.

O outro elemento seguiu fuga a pé, sentido Rua Tiradentes. Os policiais o seguiram (a pé), quando dado momento ele sacou uma arma da cintura, que obrigou novo revide com tiros, todavia, ele não foi atingido e foi preso.

Também foi aprendido em posse do bandido: a touca balaclava utilizada no roubo, do dinheiro roubado (R$ 197,00 – notas diversas) e dois celulares, também produto do crime.

O indivíduo foi identificado, 17 anos, apreendido e encaminhado com o material apreendido para Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina/PR. O seu comparsa foi identificado e ações continuam para realizar a sua prisão.