Som alto gera tiros e sangue em Carlópolis

Criminoso está foragido

Em Carlópolis, na noite do dia 26, no sábado, a equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para se deslocar ao hospital, onde havia dado entrada um homem vítima de disparo de arma de fogo.

No local, a vítima relatou que estava no Posto de Combustível, no Centro da cidade, com amigos e familiares quando um grupo próximo começou a ouvir música em volume excessivo, direcionando a caixa de som para sua mesa. Após tentativas de resolver a situação, uma discussão se iniciou entre eles. Durante a intervenção, o indivíduo que estava com as pessoas da caixa de som sacou uma arma e efetuou disparos contra ele, atingindo-o no abdômen e na perna esquerda.

O autor, já conhecido no meio policial, fugiu do local após o ocorrido. Investigadores da Polícia Civil isolaram a área e acionaram a perícia. Apesar de patrulhamentos realizados ainda não foi localizado. O atingido foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho devido a gravidade dos ferimentos.