TRÁFICO É ALVO de operação e suspeitos são DETIDOS em W.B.

Ação da PM apreende drogas e conta com apoio de cão farejador

A Polícia Militar prendeu pessoas envolvidas com o tráfico de drogas durante a Operação Força Total Brasil XXVI, realizada na tarde de quarta-feira (29), em Wenceslau Braz.

Por volta das 17h40, equipes da ROTAM receberam uma denúncia anônima, feita pelo 181, informando sobre a possível venda de drogas em uma casa na Rua João Bueno do Amaral, na Vila Pôr do Sol. Com base nas informações, os policiais passaram a acompanhar a movimentação no local.

Durante a ação, um usuário que havia saído da residência foi abordado, sendo encontradas com ele duas pedras de crack. Diante da situação, as equipes seguiram até o imóvel.

No interior da casa, o indivíduo foi visto saindo do banheiro após dar descarga, o que levantou a suspeita de tentativa de se desfazer de entorpecentes. Durante as buscas, a mãe dele informou que havia jogado maconha no lixo da cozinha, material que foi localizado pelos policiais.

Com o apoio do cão farejador Blake, foram encontradas mais 11 pedras de crack escondidas no guarda-roupa do investigado. Também foi apreendido um celular com possíveis provas relacionadas à atividade criminosa.

O usuário foi identificado e responderá por posse de droga para consumo pessoal. Já os demais envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para as medidas cabíveis.

A Operação Força Total Brasil, que está em sua 26ª edição, é coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes-Gerais e reúne policiais militares de todo o país. O objetivo é reforçar o policiamento nas ruas, combater crimes e aumentar a sensação de segurança da população.