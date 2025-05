“X9 do tráfico” tenta sabotar uma operação policial em J. Távora

Informante acabou flagrado e levado para a delegacia junto com o comparsa

A Polícia Civil no último dia 22, identificou e interceptou, por meio de ferramentas próprias de investigação, uma tentativa de interferência em uma operação voltada ao combate ao tráfico de drogas no município de Joaquim Távora. A ação resultou na condução de dois envolvidos: o alvo principal da investigação e o indivíduo que atuava como informante, responsável por alertá-lo sobre a presença policial nas imediações.

A partir da interceptação da comunicação ilícita, os policiais conseguiram antecipar a abordagem, evitando a fuga do investigado, que foi preso em flagrante, e garantindo a apreensão de elementos relevantes à investigação. O informante também foi localizado e conduzido à delegacia, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), por prática de favorecimento real.

O favorecimento real, previsto no artigo 349 do Código Penal, consiste em auxiliar alguém a subtrair coisa a que se deva apreender em razão de processo judicial, policial ou administrativo, e prevê pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa.

No mundo do crime, “X9” é uma gíria que designa um delator, uma pessoa que informa as autoridades sobre atividades criminosas ou sobre seus próprios comparsas. Também pode ser usado como sinônimo de “dedo-duro” ou “traidor”. A origem da expressão remonta a um personagem de histórias em quadrinhos

Além disso, a depender da análise das circunstâncias, a conduta de colaborar, ainda que sem vínculo formal, com grupo ou associação voltada ao tráfico de drogas, pode configurar o crime previsto no art. 37 da lei 11.343/2006, cuja pena é de reclusão de 2 a 6 anos.

A Polícia Civil alerta que qualquer forma de auxílio ou cooperação com ações ligadas ao tráfico — incluindo o repasse de informações, proteção ou interferência em operações — constitui crime grave e será rigorosamente apurado. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Whatsapp da 35ª DRP de Joaquim Távora, 43 35591202, sendo garantido o sigilo das denúncias.