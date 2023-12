Alep aprova criação do Dia da Imigração Libanesa no Paraná

Proposta foi apresentada pelos deputados estaduais Maria Victoria (PP) e Hussein Bakri (PSD)

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta segunda-feira (4), a criação do Dia da Imigração Libanesa, a ser comemorado em 23 de Novembro. O projeto de lei 233/22 foi apresentado pelos deputados estaduais Maria Victoria (PP) e Hussein Bakri (PSD).

A deputada explicou que a criação da data tem o objetivo de homenagear a comunidade libanesa pelas atividades desenvolvidas no Paraná e pela contribuição em diversos setores da economia, gastronomia e cultura.

“A cultura libanesa é muito presente no Paraná, possuímos laços fortes de cooperação. Em termos proporcionais, Foz do Iguaçu é a cidade brasileira com a maior população libanesa no Brasil”, disse Maria Victoria.

O deputado Hussein Bakri destacou que a ligação dele com o Líbano está no sangue. “A exemplo dos primeiros imigrantes que chegaram por aqui a partir de 1880 para recomeçar a vida, os meus pais fizeram esse caminho em 1961. Como muitos outros conterrâneos, o Seo Ali Bakri percorria o interior como mascate, levando na mala tecidos, bijuterias e outros artigos. Depois de um tempo, com um pouco de dinheiro guardado, abriu o próprio negócio: a Casa Alberto, que passou para o seu irmão Joudat, vindo do Líbano alguns anos depois; e a Loja Bahia, que por anos foi referência no comércio de União da Vitória e onde eu trabalhei desde pequeno, quando ainda nem alcançava o balcão”, contou.

“Tenho um orgulho imenso da força do povo libanês, de sua ajuda na construção do Brasil e, sobretudo, dessa trajetória de luta e muito trabalho da minha família. Que os laços entre os dois países se fortaleçam cada vez mais e que sempre haja irmandade e cooperação mútua entre os nossos povos”, reforçou Hussein Bakri.

Imigração

O Brasil tem hoje a maior comunidade de libaneses e descendentes fora do país. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a população libanesa está entre 7 e 10 milhões. Para efeito de comparação a população do Líbano é de 6,6 milhões, segundo o Banco Mundial.

Em 2021, são comemorados 143 anos do início oficial da imigração árabe para o Brasil. O primeiro navio com libaneses imigrantes saiu do porto de Beirute em 1880 em direção ao Brasil, viagem considerada o marco do início oficial da imigração libanesa.

O Brasil contou com outras ondas migratórias libanesas ao longo dos anos, contribuindo para o crescimento da comunidade, principalmente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.