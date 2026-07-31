Alep aprova projeto para prevenção ao engasgo no Paraná

Proposta incentiva capacitação em primeiros socorros e ações educativas para salvar vidas

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta semana o Projeto de Lei nº 429/2019, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que estabelece diretrizes para instrução pública voltada à prevenção e ao combate ao engasgo. A proposta foi aprovada em primeiro e segundo turnos nas sessões ordinárias do dia e também na sessão antecipada de quarta-feira (29).

O objetivo do projeto é ampliar o acesso da população a conhecimentos básicos de primeiros socorros, preparando cidadãos para agir de forma rápida e segura em situações de emergência até a chegada de equipes especializadas de atendimento.

Segundo o deputado Cobra Repórter, a iniciativa busca reduzir o número de vítimas em casos de obstrução das vias aéreas, uma ocorrência que pode ter consequências graves quando o atendimento inicial não é realizado corretamente.

“O objetivo deste projeto é salvar vidas. Muitas vezes, uma ação correta nos primeiros minutos faz toda a diferença entre a vida e a morte. Queremos que mais pessoas saibam identificar um caso de engasgo e tenham conhecimento para prestar o atendimento inicial de forma segura”, afirmou o parlamentar.

Tragédia em Londrina reforça necessidade de prevenção

A importância da proposta ganhou ainda mais destaque após a morte de um estudante de 11 anos em Londrina. O menino se engasgou com um pão de queijo durante um lanche em uma escola estadual e, apesar dos primeiros socorros recebidos, não resistiu às complicações causadas pelo engasgo.

Para Cobra Repórter, situações como essa evidenciam a necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre técnicas de emergência e atendimento inicial.

“Infelizmente, tragédias como essa mostram que precisamos investir cada vez mais em prevenção e informação. Capacitar pessoas para agir em situações de emergência é uma medida simples, de baixo custo e que pode evitar inúmeras perdas”, destacou.

Campanhas educativas e treinamentos

O projeto prevê a realização de campanhas educativas, palestras, seminários e outras ações de conscientização sobre prevenção ao engasgo. Entre os conteúdos que poderão ser divulgados está a Manobra de Heimlich, técnica reconhecida internacionalmente para desobstrução das vias respiratórias em casos de engasgo.

A proposta também incentiva a capacitação voluntária de profissionais que atuam em estabelecimentos que comercializam ou oferecem alimentos para consumo imediato. Além disso, estimula escolas públicas e privadas a incluírem noções básicas de primeiros socorros e prevenção ao engasgo em atividades extracurriculares.

As ações poderão beneficiar estudantes, servidores públicos e trabalhadores de diversos setores, criando uma rede de pessoas aptas a prestar os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do SIATE ou do Corpo de Bombeiros.

Política pública permanente

O texto aprovado autoriza que órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo promovam instruções e treinamentos relacionados ao tema, fortalecendo uma política pública permanente de prevenção.

De acordo com Cobra Repórter, a iniciativa possui amplo alcance social e pode contribuir significativamente para a redução de mortes e sequelas provocadas por casos de engasgo.

“Estamos criando uma instrução pública preventiva capaz de formar um verdadeiro exército de cidadãos preparados para agir em situações de emergência. O conhecimento salva vidas, e quanto mais pessoas estiverem capacitadas, maiores serão as chances de evitar mortes e sequelas”, concluiu.