Criada comissão de empreendedorismo

Crescem setores como comércio, alimentação e serviços

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) constituiu uma Comissão Especial com a finalidade de realizar estudos sobre empreendedorismo e inovação para elaborar o Código do Empreendedor paranaense.

Foi designado presidente o deputado estadual Denian Couto(foto), do Podemos, que terá a atribuição de analisar e compilar mais de vinte e uma mil leis sobre o assunto, sendo que muitas estão desatualizadas ou inválidas, além de interagir com entidades da sociedade civil a fim de receber sugestões e discutir questões sobre o tema.

De acordo com o parlamentar, “a gente vai diminuir a burocracia e permitir que o ambiente de negócios seja melhor no nosso estado. A ideia é terminar isso ainda esse ano e dar uma nova lei para todo o setor. Vamos viajar pelo Paraná nas principais regiões do estado para debater o assunto”.

A reunião de abertura dos trabalhos ocorrerá nessa semana e terá como pauta a definição de uma agenda de trabalhos.

Compõem ainda a comissão, os membros titulares: deputados Marcelo Rangel (PSD), Goura (PDT), Marli Paulino (SD), Jairo Tamura (PL), Luiz Fernando Guerra (União), Fabio de Oliveira (Podemos) e Soldado Adriano (PP).

Empreendedorismo no Estado

A capacidade de criação e desenvolvimento de novos negócios no estado vem crescendo de forma significativa, impulsionado por políticas públicas, tecnologia e capacitação humana. Em 2024, o estado alcançou a marca de 303.048 novas empresas abertas, sendo 73% delas de microempreendedores individuais (MEI) e 25% limitada. Isso representa uma média de 830 empresas criadas por dia, de acordo com a Junta Comercial do Paraná. Curitiba lidera esse movimento com a criação de 35.277 (11,6% do total).

Nos outros municípios, 82% apresentaram saldo positivo na criação de vagas com carteira assinada. Dos 399 municípios, 327 tiveram mais contratações do que demissões, no ano de 2024, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

O tempo médio para abrir uma empresa no Paraná caiu para pouco mais de 8 horas. Programas de qualificação profissional atenderam todo o estado, com mais de R$ 25 milhões investidos em cursos gratuitos. Pequenos negócios têm se destacado em setores como comércio, alimentação e serviços.