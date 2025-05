ANIVERSÁRIO de Ricardo Barros em Maringá no dia 19

Na próxima terça-feira

No próximo dia 19 de novembro (terça-feira), o deputado federal licenciado e atual secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros (foto) , celebrará mais um ano de vida em um evento que já se tornou tradicional.

A comemoração, marcada para as 19 horas, acontecerá no Vivaro Eventos (Avenida Virgílio Manilia, 21784, Jardim Ouro Cola, Maringá) e contará novamente com a tradição do prato paella valenciana. A celebração deste ano marca os 65 anos de vida de Ricardo Barros e os 36 anos de uma carreira dedicada à vida pública. Sua trajetória política teve início em 15 de novembro de 1988, quando foi eleito prefeito de Maringá, no mesmo dia em que completou 29 anos.