Antonely agradece presença de todas lideranças em Ibaiti

Secretário de Saúde Beto Preto e comitiva da SESA visitaram obras do Hospital Municipal

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho recebeu nesta semana o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O secretário, com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde vistoriou as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti. O chefe do executivo agradece a presença de colegas chefes de executivos e lideranças da região.

A construção, que já atinge cerca de 88% de execução, recebeu um investimento de R$ 4 milhões em recursos do Estado, além de outros R$ 4 milhões em contrapartida do município e 2 milhões da Câmara de Vereadores.

Acompanharam a visita, a primeira dama de Ibaiti, Flaviana Carvalho, e o engenheiro e fiscal da obra Carlos Tabalipa, os prefeitos dos municípios de Figueira, José Carlos Contieiro, Jaboti, Régis William Siqueira Rodrigues, Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar e Japira, Paulinho Morfinati, os vereadores de Ibaiti, André Sub-Zero, José Oscar Belão, Tadeu Melancia, Beto da Vila Guay, Vera do Julinho, Samuel da Vila Guay e Renerinho, o diretor da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Marcelo Nascimento, o secretário Municipal de Saúde de Ibaiti, Leandro Moreira dos Reis, o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, Robson da Silva Reis, e também outras lideranças políticas da região.

Contando com 3.500 mil metros quadrados, a unidade é porta de entrada para atendimentos de urgência e emergência na região, e agora, com a finalização das obras, receberá uma ala dedicada à realização de partos e atendimentos em pediatria.

Dr. Antonely agradeceu o apoio recebido do Governo do Estado, da Câmara Municipal e do deputado estadual Alexandre Curi que viabilizaram o projeto.

O prefeito Dr. Antonely, juntamente com o secretário Beto Preto e sua equipe e os prefeitos da região acompanhou a vistoria e classificou como excelente a etapa de finalização da obra.

“Gostaria de agradecer a Câmara Municipal de Ibaiti, nosso deputado estadual Alexandre Curi , ao Secretário de Estado e Saúde, amigo e colega médico Beto Preto e ao governador Ratinho Júnior por todo apoio em todo processo de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti que irá com sua regionalização entender Ibaiti e vários municípios do Norte Pioneiro do Paraná”, declarou o prefeito.

O secretário Beto Preto assinalou que a obra é um comprometimento do Governo do Estado com os municípios do Norte Pioneiro. “Um hospital de baixa e média complexidade que ganha o aporte necessário para dar um passo à frente e se tornar uma referência em toda a região”, disse Beto Preto.