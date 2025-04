Aprovados projetos de ROMANELLI na Comissão de Saúde

Confira detalhes das proposições

Dois projetos de lei de autoria do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) foram aprovados pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa neste início de semana. Uma das propostas torna obrigatória a informação sobre fatores de alto risco na carteira pré-natal de gestantes, enquanto a outra amplia o controle da diabetes em pacientes entre quatro e 17 anos.

Romanelli agradeceu aos deputados da comissão pelo apoio às proposições. “São projetos de lei discutidos com a sociedade e com mães que tiveram experiências tristes na gravidez. O aval da comissão é um passo essencial para que as propostas possam chegar ao plenário. Nossa expectativa é pela aprovação os projetos. Isso vai assegurar novas conquistas e avanços nos cuidados com a saúde da mulher e de jovens”, afirmou.

O projeto de Lei nº 1036/23 institui o programa de monitoramento digital contínuo de glicemia no Estado do Paraná, com o fornecimento de aparelho digital de medição e sensor de controle glicêmico, para os pacientes com idade entre quatro e 17 anos, com Diabetes Mellitus (tipo 1 e 2). “O monitoramento digital não é um luxo, é uma necessidade”, defende Romanelli, que lembra que houve um amplo debate sobre a necessidade deste serviço.

Segundo ele, o monitoramento digital evita a hipoglicemia das crianças e adolescentes, resultando inclusive em menos gastos públicos com atendimentos de emergência, fornecimento de insumos e internamentos. Para o deputado, este avanço é fundamental para proteção e defesa da saúde, porque diminui a possibilidade de complicações crônicas.

Lei Isabel – O outro projeto do deputado, que trata de fatores de risco para gestantes, foi discutido com a organização Dando Voz ao Coração. “É uma medida para garantir que todas as mulheres recebam o acompanhamento necessário e correto desde o início da gestação. Todos os serviços de saúde devem estar preparados para identificar e avaliar os fatores de risco na gravidez”, explicou o parlamentar.

Em caso de aprovação pelo plenário, pretende que o projeto seja batizado de “Lei Isabel”. Segundo ele, é uma homenagem a uma menina que nasceu com problemas de saúde porque não houve o diagnóstico precoce de diabetes da mãe durante a gestação. A criança faleceu após um ano de vida.